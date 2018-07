GROSIO – Tragico incidente a Grosio: sulla statale 38 una ragazza di 16 anni è morta in seguito al ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiava.

E’ successo intorno alle 15.30 di ieri, lunedì 16 luglio, all’interno della galleria Bolladore. L’auto, sulla quale viaggiavano due ragazze, una di 19 e l’altra di 16 anni, si è scontrata con un mezzo pesante ribaltandosi.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma la 16enne è morta in seguito ai traumi riportati. La ragazza alla guida dell’auto, invece, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Sondalo e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto tre ambulanze in codice rosso e l’eliambulanza che si è alzata in volo da Sondrio. Inutili i tentativi di rianimare la giovane, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri e Vigili del Fuoco.