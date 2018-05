CASSANO D’ADDA – Il pomeriggio lungo le sponde dell’Adda si è trasformato in un dramma per un gruppo di ragazzini che stavano trascorrendo il sabato a Cassano: uno di loro, un 17enne, è stato trascinato via dalla corrente ed è stato recuperato in fin di vita dai soccorritori.

E’ stato necessario diverso tempo ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco per trovare il giovane, il cui corpo era stato trasportato dal fiume fin alla centrale elettrica di Albignano, bloccato tra le griglie dell’impianto.

Con una lunga manovra salvavita, i sanitari sono riusciti a rianimare il ragazzo è stato trasferito in codice rosso in ospedale.