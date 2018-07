VALGOGLIO – Un gruppo di escursionisti ieri pomeriggio, sabato 7 luglio, ha chiesto aiuto perché il loro cane era caduto da un dirupo.

Vivo ma ferito, il cane non riusciva a risalire. Uno di loro ha contattato il Soccorso alpino. Il Centro di Clusone (Bergamo) li ha richiamati per capire la situazione.

I tecnici si sono portati sul luogo e in poco tempo hanno aiutato a recuperare il cane, portato poi a valle per essere visitato dai sanitari.

In casi simili, la procedura corretta è sempre quella di chiamare il 112: l’operatore che risponde è una persona formata per questo scopo, che conosce e sa valutare in base al singolo episodio.

Inoltre, quando si è in difficoltà, una telefonata può essere utile anche per avere istruzioni pratiche su come comportarsi, soprattutto per evitare di esporsi a rischi aggiuntivi.