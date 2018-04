LECCO – Il Politecnico in festa nel pomeriggio di mercoledì per la cerimonia di consegna dei diplomi di lauree magistrali agli studenti. Una novantina quelli giunti al termine del percorso di studi e che oggi hanno potuto finalmente stringere tra le mani l’atteso diploma.

Con loro tantissime persone nel pomeriggio di oggi hanno riempito l’Aula Magna dell’Ateneo per assistere all’importante momento: familiari, amici, altri studenti. Ad accogliere i laureandi la commissione composta dal rettore Manuela Grecchi e i professori Francesco Calvetti, delegato per lo Sport, Gabriele Masera Coordinatore del CCS di Building and Architectural Engineering e Matteo Ruta Coordinatore del CCS di Ing. Edile-Architettura.

“Siamo molto felici e orgogliosi di vedervi in così tanti – ha esordito la professoressa Grecchi – per noi è un orgoglio. Lasciatemi ringraziare in primo luogo le vostre famiglie: è grazie a loro se oggi siete qui, il vostro sacrificio è il loro sacrificio. Oggi si chiude un importante percorso per tutti voi e al contempo se ne aprirà un altro, forse più difficile, e impegnativo: quello della vita lavorativa. Avete scelto una professione che richiede aggiornamenti costanti, ma sarete sempre parte della famiglia del Politecnico. Le porte per voi saranno sempre aperte, se avrete bisogno di noi non esitate”.

Prima di procedere con la consegna dei diplomi la commissione ha assegnato le tradizionali borse di studio per gli studenti meritevoli: tre premi, in ricordo di Matteo Pensotti, studente del Politecnico scomparso nel 2013, Vittorio Proserpio, primo presidente del Gruppo Lario Reti Holding e Alberto Passerotto, storico direttore di Api Lecco.

A beneficiare delle borse di studio sono stati Gianmaria Beer (borsa di studio Matteo Pensotti), studente del primo anno del corso di Ingegneria civica-ambientale, Andrea Graziotto (borsa di studio Vittorio Proserpio), studente del secondo anno del corso di Ingegneria civica-ambientale e Luigi Rovelli (borsa di studio Alberto Passerotto), studente del primo anno del corso di Ingegneria della Produzione Industriale.

A premiare gli studenti Mario Mele e Cristina Milani dell’Associazione Matteo Pensotti, Lelio Cavalier, Presidente di Lario Reti Holding e Enrica Crippa, quindi Mauro Gattinoni, direttore Api Lecco e la signora Passerotto.

“Una borsa di studio – ha commenta il Presidente di Api Lecco Luigi Sabadini – è il modo migliore per ricordare e testimoniare l’impegno di Alberto Passerotto nel valorizzare la formazione tecnico-ingegneristica, fondamentale per lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale del nostro territorio. Nella sua lunga carriera Passerotto si è molto prodigato per la realizzazione del Polo Territoriale lecchese e il conferimento di questa borsa di studio ad un nuovo studente rappresenta, soprattutto per la nostra Associazione e per la sua famiglia, una grande soddisfazione: ad essere premiato è infatti anche il suo grande impegno”.

“Lario Reti Holding ha da subito accolto la proposta della Signora Enrica Crippa, moglie dell’Ing. Proserpio, di istituire una borsa di studio in memoria del marito -ha spiegato il dott. Lelio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding S.p.A. – La società ha aderito alla proposta come riconoscimento della passione e della professionalità di Vittorio Proserpio, doti che hanno portato Lario Reti ad essere un punto di riferimento e di efficienza per la Provincia. Siamo quindi orgogliosi di poter contribuire ancora una volta allo sviluppo della formazione, della professionalità e del prestigio del Polo territoriale di Lecco, temi che furono sempre cari al compianto Ing. Proserpio.”

“Sono davvero onorato di consegnare anche quest’anno, a nome dell’associazione che rappresento, la borsa di studio intitolata a Matteo, che premia uno fra gli studenti più meritevoli del corso di ingegneria Edile-Architettura del Politecnico – dichiara il presidente dell’associazione Matteo Pensotti Ermanno Pensotti – Il nostro impegno, quello dei volontari e di tutti coloro che sostengono la nostra associazione è finalizzato a portare avanti l’obiettivo della borsa di studio annuale e della donazione in favore della ricerca sul Sarcoma di Ewing, la malattia che aveva colpito Matteo. Un impegno che viene ampiamente ripagato in giornate come questa, che ci regalano ricordi, emozioni e soprattutto la consapevolezza di contribuire al percorso di studi questi ragazzi”.