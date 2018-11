LECCO – Brutta sorpresa per due escursioniste lecchesi che ieri pomeriggio, venerdì, volevano raggiungere il rifugio Piazza al San Martino percorrendo il sentiero dei Pizzetti che inizia da via Montebello, in zona Viale Turati.

“Volevamo partire dalla stanga di via Montebello – spiega una delle due escursioniste – Quello dei Pizzetti è un sentiero che conosciamo molto bene e, personalmente, è quello che preferisco per salire al San Martino. Fatto sta che proprio dietro la stanga abbiamo trovato un albero caduto. Siamo riuscite a superarlo non senza difficoltà e abbiamo proseguito. Ma non siamo riuscite ad avanzare di molto, in quanto sul sentiero, nel punto in cui inizia ad inerpicarsi, abbiamo trovato così tante piante cadute che ci è stato impossibile proseguire. E, vista la difficoltà e la situazione, abbiamo desistito e siamo tornate a indietro. Per come lo abbiamo trovato sconsigliamo vivamente di avventurarsi lungo il sentiero fino a quanto non verrà ripristinato”.

Tutta colpa del maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi e che, come testimoniato, non ha fatto danni e arrecato disagi solo in città.