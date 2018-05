LECCO – L’alpinista e fotografo Rocco Ravà sarà ospite dell’Uoei Lecco. L’appuntamento è venerdì 25 maggio nella sede di corso Promessi Sposi (ore 21) con la serata dal titolo “Una vita in viaggio – Racconti in immagini dai deserti dell’Africa ai ghiacci della Groenlandia”.

Membro del Gruppo Alpinistico Gamma, è figlio di una coppia di viaggiatori, il padre Pietro fa parte dei Ragni della Grignetta. Sin da bambino è rimasto affascinato dal deserto che ho percorso in lungo e il largo in fuoristrada, a piedi e in cammello. E’ guida sahariana di professione, ha accompagnato alcune spedizioni scientifiche di Théodore Monod e del National Geographic. Nel deserto ha collezionato esperienze singolari, tra cui un rocambolesco rapimento da parte dei guerriglieri toubou.

Tutto questo e tante altre esperienze si potranno ascoltare dal vivo nell’imperdibile serata di venerdì prossimo.