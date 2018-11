LECCO – Stefano Carnati sulle tracce del mito Wolfgang Gullich. Sul sito dei Ragni di Lecco (www.ragnilecco.com) lo straordinario video del fortissimo (e giovanissimo) climber erbese alle prese con Action Directe, una delle vie più famose dell’arrampicata sportiva liberata dal tedesco nel 1991.

“Quando sono arrivato in catena ho immaginato l’urlo liberatorio di Gullich, perché sono convinto che abbia urlato” ha detto Stefano Carnati.

Situata nella falesia di Waldkopf in Frankenjura, questa via è riconosciuta universalmente come il primo 9a della storia ed è diventata un vero e proprio monumento: “Un’opera della natura messa lì per sfidarci nel tempo – ha raccontato Carnati -. Perché ho immaginato e poi deciso di impegnarmi su questa difficile via? Ancora non lo so spiegare. Vero è che alcune cose ti entrano in testa…”.