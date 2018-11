LECCO – Medale teatro di un bel ritrovo alpinistico sabato 17 novembre. Qui infatti il Gruppo Gamma ha organizzato un ‘assalto’ che ha visto una decina di cordate, tra soci e amici del sodalizio, impegnate sulle diverse via della Medale per una giornata all’insegna della passione per l’arrampicata e voglia di fare festa.

L’idea, come spiegato, è stata lanciata dalle ‘new entry’ dei Gamma, giovani e attivi alpinisti: “Abbiamo pensato perchè non riunirci per una giornata sulle montagne di casa e fare quello che ci piace fare, arrampicare e vivere la natura? – ha spiegato Samuele Cargasacchi, uno degli organizzatori – così abbiamo scelto la Medale, simbolo dell’arrampicata lecchese, e abbiamo chiesto a Stefano Meles, Romano e Bianca di aprirci per l’occasione l’ex rifugio Medale dove abbiamo festeggiato al termine della giornata con un aperitivo e una gustosa cena. Alla fine tra tutti eravamo quasi una quarantina, è stato davvero emozionante!”.

Un’iniziativa che ha unito tutti dai più giovani ai veterani del gruppo: presente in prima fila il presidente Robi Chiappa che ha ripetuto la storica via Cassin.

“L’idea è di riproporre questo raduno ogni anno – ha concluso Cargasacchi – contiamo di riuscirci grazie all’appoggio del Gruppo”.

GALLERIA FOTOGRAFICA