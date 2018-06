LECCO – David Bacci, Matteo Bernasconi e Matteo Della Bordella in corsa per il Piolets d’Or 2018.

La cordata dei Ragni della Grignetta è tra le nomination per le migliori salite 2017 con una nuova salita al Cerro Murallon, parete Est (2770 metri) che si aggiunge alla storica prima salita del 1984 di Casimiro Ferrari, Carlo Aldè e Paolo Vitali. “El Valor del Miedo” (Il valore della paura) è il nome della nuova via aperta tra il 4-5 febbraio 2017 sulla parete Est, finora inviolata, di 1000 metri e difficoltà 9D+/M6/A2.

Il prestigioso premio, messo in palio dalla rivista francese Montagnes e dal Groupe de haute montagne, celebra l’alpinismo mondiale e ha lo scopo di accendere i riflettori sulle più grandi ascensioni dell’anno mettendo in risalto il gusto per l’avventura, il coraggio e il senso dell’esplorazione che si celano dietro l’arte dell’arrampicata nelle grandi catene montuose del mondo.

Il Piolets d’Or è la celebrazione di un senso di collaborazione e solidarietà, di esperienze condivise e premiano i risultati individuali o collettivi. Lo stile e i mezzi della salita hanno la precedenza sul raggiungimento dell’obiettivo stesso: percorsi fantasiosi e innovativi, utilizzando una quantità minima di attrezzature.

La giuria valuta secondo criteri precisi: dallo stile della salita allo spirito di esplorazione; dal livello di impegno e autosufficienza alle abilità tecniche, fino ai pericoli oggettivi e al rispetto per le persone, i partner di arrampicata, i membri di altre squadre, i portatori e l’ambiente.

Anche l’alpinismo lecchese, quindi, sarà presente agli ‘Oscar dell’Alpinismo’ che, per la prima volta, non verranno assegnati in Francia ma a Ladek, Polonia, in occasione del Ladek Mountain Festival (20-23 settembre). Si tratta di un evento prestigioso, il maggiore e più antico festival polacco della montagna.

