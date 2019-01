LECCO – Domenica 13 gennaio 2019, alle 17, nell’ambito delle attività promosse da BiblioHospitalis – associazione di volontariato per la lettura in ospedale – è programmato un nuovo evento culturale rivolto ai degenti e alla cittadinanza. In quell’occasione verrà illustrata l’opera e l’attività del laico Fratel Felice Tantardini di Introbio, al quale il Pime ha dedicato quest’anno pastorale. Il relatore, professor Marco Sampietro, ne illustrerà con immagini e parole la vita trascorsa per ben 69 anni in Birmania operandosi per i poveri e i bisognosi.