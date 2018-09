LECCO – Dal 24 al 28 settembre “C’è il gioco la protezione” nelle scuole lecchesi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Lecco e dal Gruppo di Protezione Civile, è giunta alla sua ottava edizione e quest’anno avrà come protagonisti gli alunni di quinta elementare della scuola primaria Statale G.Oberdan di Belledo.

Per cinque giorni 48 studenti saranno coinvolti in diverse iniziative con le istituzioni del territorio, dai Carabinieri Corpo Forestale di Lecco ai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile al Soccorso Alpino, per conoscere da vicino il lavoro dei volontari ma soprattutto, imparare i comportamenti di autoprotezione.

La presentazione di “C’è in gioco la protezione” è avvenuta questa mattina, venerdì, presso la scuola Oberdan alla presenza di alunni, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni coinvolte: il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina, il tenente colonnello dei Carabinieri Corpo Forestale Lecco Giorgio Deligios, la responsabile della Protezione Civile Comunale di Lecco Monica Cameroni e il volontario Franco Aromatisi, il caposquadra dei Vigili del Fuoco di Lecco Davide Caglio, l’infermiera di Areu Gloria Cesana, il capo del Soccorso Alpino di Lecco Giuseppe Rocchi e il responsabile Gruppo Sommozzatori Protezione Civile di Lecco Leonardo Lomma.

“L’obbiettivo di questa iniziativa – ha spiegato Monica Cameroni della Protezione Civile – è insegnare, giocando, a voi bambini alcuni comportamenti che in un futuro potranno esservi utili per affrontare una situazione di pericolo o difficoltà. E’ importante avere consapevolezza di dove si è e di come comportarsi ma soprattutto, di come preservare sé stessi e gli altri da eventuali pericoli”.

Le attività si svolgeranno a Villa Gomes e vedranno coinvolti i bambini per cinque giorni, dalle 9 alle 16. Di volta in volta le sei squadre di studenti si interfacceranno con le diverse istituzioni: impareranno a montare tende da campo e preparare sacchi di sabbia insieme alla Protezione Civile, spegneranno le fiamme di un incendio controllato insieme ai Vigili del Fuoco, conosceranno le tecniche del soccorso in montagna insieme al Soccorso Alpino e del soccorso in caso di valanga con i Carabinieri Forestali, proveranno ad effettuare un massaggio cardiaco su appositi manichini con gli operatori del 118 e indosseranno l’attrezzatura da sub con i Sommozzatori volontari.

“Vorrei ringraziare tutti i volontari che con dedizione e passione danno la loro disponibilità per questa iniziativa – ha commentato il vicesindaco Bonacina – ai bambini faccio un appello: collaborate, divertitevi ma soprattutto, imparate. Questa settimana vuole farvi crescere più consapevoli: può capitare, nel corso della vita, di trovarsi in difficoltà, occorre sapere come comportarsi per evitare di peggiorare le cose. I volontari e i soccorritori sono qui per questo, fatene tesoro”.

Ecco il programma delle attività:

lunedì 24 settembre: presentazione e introduzione della manifestazione ai ragazzi, lavoro in aula con i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

martedì 25 settembre: attività presso Villa Gomes con Protezione Civile e Gev Calolziocorte

mercoledì 26 settembre: attività presso Villa Gomes con i Sommozzatori e il Soccorso Alpinp

giovedì 27 settembre: attività presso Villa Gomes con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Corpo Forestale dello Stato

venerdì 28 settembre: report in aula alla presenza delle istituzioni coinvolte dalle 10 alle 12