LECCO – Chimera Bonbon, gli studenti del Volta portano in piazza il musical.

Domenica 3 giugno alle ore 16 in Piazza Cermenati, gli alunni della scuola primaria del Collegio Alessandro Volta di Lecco daranno vita al musical teatrale che chiude il progetto didattico-pedagogico, che li ha visti impegnati in una serie di laboratori espressivi nei quali hanno affrontato il tema dell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei social media tra rischi e pericoli per giungere a un uso consapevole.

In caso di pioggia l’evento verrà rinviato a domenica 9 giugno sempre alle ore 16.

“Il progetto ha avuto come obiettivo quello di utilizzare le arti, il teatro e la musica per lavorare con i bambini nell’affinamento delle loro capacità relazionali autentiche non mediate dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Il progetto è risultato dunque un innovativo approccio per la promozione e la crescita sana della persona, intervenendo nella prevenzione dal rischio di un possibile utilizzo scorretto di cellulari e tablet – hanno spiegato dalla scuola -. L’intervento dunque ha risposto ad un bisogno sociale urgente, volutamente previsto per la fascia d’età compresa tra 6 e 11 anni: ha avuto così il grande vantaggio di fornire ai piccoli e fragili utenti sia gli strumenti relazionali sia quelli cognitivi per affrontare tali problematiche”.

Il progetto è stato realizzato attraverso un laboratorio teatrale espressivo nelle classi e due incontri formativi dove sono stati coinvolti genitori, adulti ed insegnanti. I due incontri formativi, che hanno visto una grossa partecipazione, i cui temi partivano dalle nuove alleanze educative sfociando poi nella genitorialità e le sfide della crescita, si sono svolti nel salone San Carlo del Collegio Volta venerdì 27 aprile e venerdì 11 maggio con la presenza di Rocco Briganti (Specchio Magico) e padre Angelo Cupini (Casa sul Pozzo).

“Il tema del laboratorio è stato invece portato nelle classi dal conduttore/attore nei panni di un personaggio, legato ad uno spunto narrativo, che ha stimolato i bambini a una prima reazione agli argomenti trattati. Successivamente è stato impostato un percorso di ricerca teatrale/musicale, volto alla esplorazione dei temi e all’ approfondimento delle dinamiche correlate, soprattutto in relazione alla famiglia di appartenenza. Le classi quarte e quinta hanno lavorato accanto ad un compositore ed hanno creato brani inediti, drammaturgicamente intrecciati con la storia”.

Il culmine del progetto didattico sarà il musical teatrale, sintesi dell’aspetto espressivo e creativo del progetto Chimera BonBon. Lo spettacolo, realizzato dagli alunni della scuola primaria, verrà presentato alla cittadinanza domenica 3 giugno alle ore 16 in Piazza Cermenati. Lo scopo è quello di rilanciare la riflessione sui temi trattati e stimolare un approccio critico e consapevole all’utilizzo delle “nuove tecnologie” non solo tra gli alunni e i genitori, ma anche tra tutti i Lecchesi.

L’intero progetto è stato realizzato in collaborazione Coe Associazione Centro orientamento educativo, Comunità di Via Gaggio Onlus, Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus; Spirabilia.