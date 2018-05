LECCO – Domenica 20 maggio l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco celebrerà la propria annuale Festa d’Istituto, quest’anno sotto il motto “Grazie Sei Un Tesoro – #nessunoescluso”.

Sarà una festa molto simpatica e coinvolgente: per un giorno studenti, educatori e genitori si trasformeranno in pirati buoni e sorridenti, alla ricerca di un Tesoro speciale da trovare.

“Il tutto finalizzato ad una bella esperienza in cui dirci grazie per l’anno vissuto insieme senza dimenticare la solidarietà: sono già disponibili i biglietti della sottoscrizione a premi, che quest’anno saranno destinati a raccogliere contributi per migliorie al parchetto della scuola dell’Infanzia e sopperire a necessità di ragazzi con particolari bisogni” spiegano dall’istituto.

Per l’importante occasione, IMA apre le porte alla cittadinanza: siete tutti invitati a partecipare alla festa e a vivere, insieme agli studenti e alla Comunità educante, un momento speciale di festa e condivisione.

La giornata si articolerà in diversi momenti di ritrovo e gioco.

IL PROGRAMMA:

Ore 9.45 Accoglienza con sorpresa

Ore 10.45 Celebrazione Eucaristica: il TESORO è là che ci aspetta

Ore 12.00 La ciurma si rifocilla

Ore 13.30 Tutti sulle scialuppe: un altro tesoro ci attende

Ore 15.15 Estrazione della lotteria

Ad allietare la giornata, animazione, gonfiabili, musica e tanto altro ancora.