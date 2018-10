LECCO – Cardiologia pediatrica e malattie cardiovascolari in età adulta. Si parlerà di questo giovedì 4, a Lecco, in occasione della serata di approfondimento “Conoscere il cuore. Indicazioni e utilità degli esami cardiologici per adulti e bambini”, organizzato da Synlab San Nicolò di Lecco in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore.

L’incontro, che si terrà in Corso Carlo Alberto 76, si aprirà alle 19 con un intervento del dott. Franco Ruffa – Specialista in Cardiologia, Synlab San Nicolò, che affronterà il tema degli esami strumentali cardiologici, approfondendo tipologie e tempistiche; prenderà poi parola la dott.ssa Anna Clara Maria Capra, Specialista in Cardiologia, Synlab San Nicolò, che affronterà invece il tema delle cardiopatie in età infantile.

“L’obiettivo – spiegano da Synlab – è quello di stimolare tra la cittadinanza una maggiore consapevolezza del rischio cardiovascolare e fornire informazioni corrette riguardo l’indicazione e l’utilità degli esami cardiologici, le possibilità diagnostiche oggi esistenti per adulti e bambini. Un focus particolare, infatti, sarà dedicato alle specifiche abitudini, opportunità e necessità della cardiologia pediatrica. Se le cardiopatie più gravi e complesse sono perlopiù sintomatiche fin dai primi giorni di vita, esistono anomalie cardiache, anche importanti, che per un tempo più o meno prolungato, possono risultare asintomatiche. Il riconoscimento di cardiopatie in età pediatrica richiede particolari competenze e strumenti adeguati”.

La serata è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione attraverso la Segreteria Organizzativa (Elizabeth Rosazza 031.27641940 – elizabeth.rosazza@synlab.it).

Lo stesso argomento verrà affrontato nel mese di novembre nell’ambito di un convegno dedicato ai signori Medici. Entrambi gli incontri rappresentano una tangibile testimonianza dell’impegno di Synlab San Nicolò nell’offrire informazione e formazione affinché all’interno della comunità si diffonda una sempre maggiore consapevolezza su temi legati alla medicina e alla salute.