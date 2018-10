LECCO – Sabato 20 ottobre, in occasione dell’XI Giornata nazionale dell’Afasia, presso l’Ospedale A.Manzoni verrà allestito, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso la hall del nosocomio cittadino, un banchetto informativo presieduto da operatori sanitari del settore, pazienti afasici, familiari.

In quell’occasione verrà approfondito con la logopedista di Asst Lecco, Lucia Pini, il progetto Take Time, realizzato dai ragazzi dell’indirizzo Tecnico-Economico Amministrazione, Finanza e Marketing dell’istituto Maria Ausiliatrice di lecco all’interno delle iniziative di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con Asst Lecco, Comune di Lecco, associazioni dedicate e Confcommercio. Il progetto ha previsto la costituzione di una rete di negozianti accoglienti che aderiscono all’iniziativa di sensibilizzazione all’afasia. Verranno inoltre forniti ulteriori elementi di conoscenza sulla sindrome ed istruzioni per porsi in modo adeguato nella relazione comunicativa con la persona afasica.