LECCO – E’ in programma per domani, sabato 7 aprile, l’iniziativa promossa da Anap Confartigianato Lecco in Piazza Giuseppe Garibaldi a Lecco: si tratta dell”Undicesima Giornata nazionale di predizione dell’Alzheimer” e la “Seconda Campagna nazionale Manteniamo il passo” in collaborazione con la Croce Rossa di Lecco.

L’associazione pensionati di Confartigianato sarà presente in piazza a disposizione della cittadinanza, mediante i propri volontari e quelli della locale Croce Rossa, per la distribuzione di materiale informativo sul tema delle malattie degenerative cerebrali.