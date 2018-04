LECCO – Grazie a tutti. Grazie di cuore. E auspichiamo che un ringraziamento arrivi da tutta la città e non solo, per il lodevole lavoro che questa mattina (sabato) avete fatto.

A sporcarsi le mani sono stati una trentina di giovani e giovanissimi, appassionati di montagna e corsa in montagna, che hanno deciso di dedicare l’intera mattinata alla pulizia del sentiero del Passo del Lupo.

Si sono dati appuntamento alle 8.30 in località Versasio, per poi iniziare il lungo e faticoso lavoro di bonifica della zona che corre anche a lato della nuova Lecco – Ballabio.

Hanno trovato di tutto: copertoni, sacchi dell’immondizia, cartacce, lattine, bottiglie, stracci solo per citare parte del pattume abbandonato dagli incivili che usano i boschi come discariche.

“Sono stati fantastici, hanno riempito un camion dell’immondizia – commenta il consigliere comunale Giovanni Colombo anche lui presente e appassionato di corsa in montagna – Non avete idea di cosa è stato raccolto. Una cosa incredibile, come incredibile è l’inciviltà di certe persone”.

Ad inizio giornata, erano presenti anche il presidente della provincia Flavio Polano, il sindaco di Lecco Virginio Brivio, l’assessore comunale all’Ambiente Ezio Venturini e il presidente di Silea Mauro Colombo, società che si è resa disponibile a fornire il mezzo su cui sono stati caricati i rifiuti.

E’ probabile che a questa iniziativa di pulizia dei sentieri ne seguano della altre, intanto chapeau ai giovani 30 volenterosi.