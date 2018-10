LECCO / ERBA – Come da consuetudine consolidata, anche quest’anno il liceo Grassi di Lecco parteciperà a Young – Orienta il tuo futuro, il Salone dell’Orientamento scuola, formazione, università e lavoro, giunto ormai all’undicesima edizione, in programma dal 16 al 20 ottobre 2018 presso il Centro Espositivo Lariofiere ad Erba.

Un evento in grande crescita, pensato e voluto per le nuove generazioni, che lo scorso anno ha registrato la visita di oltre 20.000 tra ragazzi e famiglie provenienti da tutta la Lombardia. Young informa, orienta e accompagna i ragazzi nel difficile e delicato momento della scelta formativa e professionale, presentandosi come una piattaforma di scambio tra domanda e offerta in campo scolastico e lavorativo.

Anche in questa edizione è stata mantenuta la separazione tra la fruizione da parte delle scuole secondarie di primo grado, che avranno modo di farsi una panoramica sull’offerta di scuole superiori sul nostro territorio, e i momenti dedicati alle scuole secondarie di secondo grado, che invece si proietteranno nelle offerte di istruzione e formazione post-diploma.

Proprio in riferimento al doppio binario, per la prima volta i ragazzi del Grassi parteciperanno alla rassegna non solo come visitatori per l’orientamento in uscita, quindi in direzione di studi post-diploma, ma anche come espositori: martedì 16, mercoledì 17 e sabato 20 alcuni studenti animeranno laboratori (dagli invitanti titoli di “Mettiti alla prova”, “Suona con noi” e “Latin lover”) per far conoscere ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado la varietà e la validità dell’offerta formativa dell’istituto, sia per quanto riguarda il liceo scientifico (tradizionale e Opzione Scienze Applicate), sia per il liceo musicale.

Inoltre, mercoledì 17 – alle ore 12 e alle ore 13 – alcune nostre docenti di lingua inglese daranno vita ad un workshop dal titolo “How to do things with … English”.