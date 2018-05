LECCO – Dopo aver trionfato lo scorso anno con due propri studenti, sarà l’istituto Badoni quest’anno ad organizzare le Gare Nazionali di Informatica ed Elettrotecnica, in programma tra il 10 e l’11 di maggio.

Ben una sessantina di studenti delle classi quarte provenienti da tutta Italia, isole comprese, raggiungerà Lecco insieme ai propri docenti per la sfida che sarà ospitata al Politecnico di Lecco e suddivisa in due prove (teoria e pratica) per entrambe le discipline, che si terranno alla mattina di entrambe le giornate.

“Siamo lieti di ospitare questa manifestazione – ha spiegato il dirigente Angelo De Battista – e ringraziamo il Politecnico che, con i suoi laboratori, fornirà spazi ideali per la realizzazione delle prove”.

I test saranno preparati da un apposita commissione formata dai professori del Badoni, gli stessi che saranno incaricati di correggerle. Anche per questo motivo, il regolamento prevede che la scuola organizzatrice non possa partecipare alla gara, e così gli studenti dell’istituto lecchesi quest’anno dovranno concorrere in altre discipline.

“Si tratta di prove molto complesse, di difficilissima risoluzione, ed ognuna sarà valutata su una scala di 100 punti, un range molto ampio, per evitare che gli studenti possano ottenere risultati simili tra loro e che non ci siano situazioni di parità di punteggio” ha spiegato il prof. Paolo Achler che insieme ai colleghi Valerio Sesana, Virginia Bacchini, Cristina Azzolini e Giulio Rafaci, ha curato la preparazione dell’evento.

L’alternanza scuola lavoro, tra i temi più d’attualità nell’ambito scolastico degli ultimi anni, e i Promessi Sposi, legati alla tradizione del capoluogo, sono i due argomenti che caratterizzeranno le prove di informatica; più concreta e legata ai processi tecnologici sarà invece la prova di elettrotecnica.

Nella due giorni sono state previste anche visite guidate ai luoghi manzoniani per studenti e professori; mentre ai soli docenti, durante il momento di svolgimento della prova, sarà proposta una gita in battello a Villa Monastero e Bellagio. In programma anche una cena di gala e un convegno dedicato al rapporto tra innovazione ed etica. “L’aspetto più difficile è stato quello dell’accoglienza, perché Lecco non dispone di strutture ricettive abbastanza grandi da accogliere tutte le delegazioni in un unico albergo” sottolinea il dirigente.

“Queste gare sono un momento di confronto importante con gli altri studenti e tra scuole, conosci realtà diverse, si possono trovare spunti per migliorare come studenti e nell’attività didattica” ha spiegato Adriano Demetrio, studente del Badoni che lo scorso anno ha conquistato la gara di Elettrotecnica che si era svolta a Pordenone. Un concetto ribadito anche dal compagno Andrea Ruggero, reduce della vittoria nella gara di Informatica del 2017 a Brescia. “Incontri ragazzi preparatissimi, di livelli molto alti, con alcuni di loro ci sentiamo ancora”.