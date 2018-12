LECCO – Il Liceo Grassi di Lecco saluta il suo dirigente, Adamo Castelnuovo, in procinto di partire per gli Stati Uniti, destinazione Boston.

Il professor Castelnuovo ha vinto un concorso promosso dal Ministero Affari Esteri e svolgerà l’importante ruolo di promotore della lingua e della cultura italiana in Massachussets e negli Stati limitrofi. Si tratta di un terreno già fertile, da questo punto di vista, come dimostrano le centinaia di corsi di italiano già attivi nell’area di Boston.

“Il mio sarà un incarico di diplomazia culturale, che è strettamente legata alla diplomazia economica. La promozione dell’italianità ha oggettive ricadute in termini di turismo e di scambi commerciali e le strette relazioni che avrò con Harvard, una delle università più prestigiose al mondo, potranno offrire importanti possibilità anche al territorio lecchese”, sottolinea l’ex dirigente del liceo.

E i dati lo dimostrano in modo inoppugnabile: per ogni euro investito in promozione culturale si ha un ritorno di 1,8 euro, da un punto di vista meramente economico.

Per Castelnuovo, quindi, un’ulteriore sfida dopo quattro anni alla guida dell’istituto di largo Montenero, durante i quali la scuola ha consolidato il suo ruolo di eccellenza nel panorama lombardo e nazionale.

Ai docenti, agli studenti e a tutto il personale del Grassi non resta che augurargli di vivere un’esperienza positiva, umanamente e professionalmente, nella speranza di tornare presto a lavorare insieme.