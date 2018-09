LECCO – Si è svolta ieri a Roma la XXIII Convention di Donne Impresa Confartigianato dal titolo “DiamoCi credito”.

Davanti a oltre 100 rappresentanti del Movimento provenienti da tutta Italia si sono alternati sul palco esponenti del Governo, del Parlamento, del mondo bancario e della finanza. Al centro del confronto le nuove frontiere dell’accesso al credito, gli effetti sull’attività d’impresa e le novità in tema di strumenti digitali. Tutto visto in ottica di impresa femminile.

A rappresentare Lecco, Elena Ghezzi presidente provinciale e regionale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato.

“La convention nazionale rappresenta un momento importante per noi imprenditrici perché ci permette di condividere le buone prassi provenienti dai diversi territori e farle diventare modelli estendibili e replicabili in tutta Italia – commenta Ghezzi – La Lombardia e la provincia di Lecco sono sempre molto propositive nel portare le proprie “best practice” a vari livelli, soprattutto in ambito di autoimprenditorialità, sostenibilità e welfare. Con il tema scelto quest’anno, “DiamoCi credito”, abbiamo acceso i riflettori sulle difficoltà che viviamo ogni giorno nelle nostre aziende nell’avere accesso al credito, ma al contempo vuole essere un messaggio positivo per tutte noi, per evidenziare che Confartigianato Imprese è al fianco delle imprenditrici per fornire soluzioni e opportunità vantaggiose nel reperire finanziamenti anche attraverso Artigiancassa e i Confidi territoriali, mettendo a disposizione sportelli dedicati al credito e all’innovazione tecnologica a cui rivolgersi per consulenze sempre puntuali e efficaci. Altro tema a noi caro è l’essere in grado di associare il nostro “saper fare artigiano” a un impegno sociale. Per questo abbiamo consegnato il Premio “Heart Work and Love” 2018 a Maruska Nava, imprenditrice di Como, che con generosità e tenacia, ha posto il proprio lavoro al servizio della comunità, facendosi promotrice di molteplici iniziative con le quali ha testimoniato concretamente la funzione sociale dell’artigianato quale strumento di solidarietà e integrazione. Un bell’esempio di come si possa lavorare in rete senza badare ai campanilismi”.

Durante i lavori, la situazione dei finanziamenti alle imprese femminili a dieci anni dallo scoppio della Grande crisi è stata “fotografata” dall’Ufficio studi di Confartigianato, nel 15° ’Osservatorio sull’imprenditoria femminile artigiana in Italia. Ne emerge che, a fronte dei 516,9 miliardi di euro di valore aggiunto al femminile, pari ad un terzo del valore aggiunto totale, i finanziamenti alle imprenditrici rimangono in territorio negativo: tra giugno 2012 e luglio 2018 i prestiti lordi alle aziende guidate da donne hanno fatto segnare un calo del 2,2%.

Alle criticità sul fronte del credito si sommano i tanti problemi “storici” delle imprese italiane. A cominciare dal peso del fisco e della burocrazia. E anche Lecco non fa eccezione.

PRESTITI ALL’ARTIGIANATO (al 31/12/2017)

Lecco: 421 mln di euro

Incidenza su prestiti a imprese 8 %

Variazione su dicembre 2016: -5,8%

Italia: 38.782 mln euro

Incidenza su prestiti a imprese: 4,8%

Variazione su dicembre 2016: -7,9%

DONNE TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI ARTIGIANE (II trimestre 2018)

Lecco: 1.102

Variazione su II trimestre 2017: +0,5%

Italia 182.251

Variazione su II trimestre 2017: +0,4%

DONNE CON CARICHE NELLE IMPRESE ARTIGIANE (II trimestre 2018)

Lecco: 2.615

Variazione su II trimestre 2017: +0,4%

Italia: 352.991

Variazione su II trimestre 2017: -0,5

CONSISTENZA E DINAMICA DONNE TITOLARI ARTIGIANE PER MACROSETTORE ECONOMICO (II trimestre 2018)

Lecco

Manifatturiero

Donne titolari: 182

% su totale prov: 18,0

Variazione su II trimestre 2017: -0,5%

Costruzioni

Donne titolari: 30

% su totale prov: 3,0

Variazione su II trimestre 2017: -3.2

Servizi alle imprese

Donne titolari: 206

% su totale prov:20,4

Variazione su II trimestre 2017: 5,1

Servizi alle persone

Donne titolari: 592

% su totale prov: 58,5

Variazione su II trimestre 2017: -0,5

Altre attività:

Donne titolari: 2

% su totale prov:0,2

Variazione su II trimestre 2017: 0