LECCO – Sabato 22 settembre alle ore 18 la libreria Cattaneo di via Roma ospiterà Silvia Montemurro, una giovane autrice nata a Chiavenna nel 1987. Il suo romanzo d’esordio, L’inferno avrà i tuoi occhi, pubblicato nel 2013 da Newton Compton, è stato segnalato dal comitato di lettura del Premio Calvino. Nel 2016 ha pubblicato il romanzo Cercami nel vento e nel 2017 la trilogia new adult Shake my colors. Si è laureata nel 2011 in criminologia con una tesi sull’assassinio di suor Maria Laura Mainetti. La scrittrice presenterà il romanzo “La casa delle farfalle”.