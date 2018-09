LECCO – Lunedì 17 settembre, per consentire le operazioni di scarico del materiale necessario al cantiere allestito in via Legnano 6, la strada rimarrà completamente chiusa al traffico dalle 7:30 alle 12, nel tratto compreso tra il civico 4 e il civico 8. Sarà inoltre revocato il senso unico di marcia tra via Col di Lana e il civico 8 e tra via Palestro e il civico 4, solo ed esclusivamente al fine di consentire i movimenti veicolari da e per i passi carrai esistenti.