LECCO – Continua il progetto di crownfunding #leggermente in favore della Cappella di Villa Manzoni. Grande l’attesa per l’arrivo, questa sera sabato 7 aprile, dell’antropologo Marc Augè che chiuderà “Leggermente”.

Il grande antropologo ed etnologo francese interverrà alle ore 10 in sala Ticozzi a Lecco, alle ore 16 al Museo Etnografico dell’Alta Brianza a Galbiate e alle ore 21 all’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco. Nell’appuntamento al Museo, Augè – noto oltre che per le sue ricerche anche per la definizione del concetto di “nonluogo” – parlerà del ruolo dell’antropologia, mentre negli incontri di Lecco presenterà il suo libro “Momenti di felicità” (Raffaello Cortina Editore) che offre molti spunti legati al tema della nona edizione della manifestazione, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, ovvero “Esercizi di felicità”.



Leggermente, in questa edizione 2018 ha lanciato due settimane fa una novità assoluta e ambiziosa di crowdfunding dal titolo “Leggermente: arte, cultura e turismo”. Il progetto, realizzato grazie alla società Fidalo di Milano e alla piattaforma Ulule con il sostegno di Comune di Lecco e Avis di Lecco, punta a raccogliere fondi per il recupero della Cappella di Santa Maria Assunta a Villa Manzoni a Lecco e vedrà impegnati per un biennio un centinaio di studenti degli istituti Badoni e Parini e dei licei Manzoni e Medardo Rosso.

Come funziona il crowdfunding: Per effettuare donazioni bisogna collegarsi all’indirizzo https://it.ulule.com/leggermente_2018/ (accessibile anche dalla pagina del festival www.leggermente.com). Quindi occorre scegliere una somma (minimo 5 euro) e la “ricompensa” nei box presenti sul lato destro e cliccarci sopra. La piattaforma Ulule chiederà di registrarsi e sono previste due modalità: compilare i campi di username, email e password e accettare la privacy; fare login tramite Facebook. Una volta effettuata la donazione liberale tramite carta di credito (verranno chiesti anche alcuni dati anagrafici personali, questo per la legge sull’antiriciclaggio europea) e completata la donazione si potrà decidere se si vuole condividerla tramite i social proposti. Se il donatore vuole restare anonimo nella pagina dei donatori può andare sull’icona del proprio profilo, e selezionare su impostazioni la propria preferenza nella sezione privacy. Nota importante: la somma donata verrà recuperata dalla propria carta di credito solo a progetto terminato e solo se si sarà raggiunto il traguardo dei 10 mila euro.

Ecco le menzioni possibili per l’adesione al progetto crowdfunding #Leggermente

Per 10 € o più

– Menzione sul pannello di Villa Manzoni – hai sostenuto il restauro della Cappella Santa Maria Assunta della Villa Manzoni a Lecco

Per 15 € o più

– Maglietta dell’evento + menzione sul pannello di Villa Manzoni

– Raccolta multimediale su CD +menzione su pannello di Villa Manzoni

Per 18 € o più (Ricompensa limitata)

– 1 ingresso al Museo Manzoniano + menzione sul pannello di Villa Manzoni

Per 20 € o più

– CD + Maglietta evento +menzione sul pannello di Villa Manzoni

Per 30 € o più (Ricompensa limitata)

– 2 ingressi al Museo Manzoniano + menzione sul pannello di Villa Manzoni

Per 30 € o più

-Trilogia: 2 libri e 1 CD +menzione sul pannello di Villa Manzoni

Per 40 € o più

– Trilogia + 1 Ingresso Museo + menzione sul pannello di Villa Manzoni

Per 50 € o più

– Trilogia + 2 Ingressi Museo + menzione sul pannello di Villa Manzoni

– Libro di Leggermente in edizione gold + menzione sul pannello di Villa Manzoni

Per 70 € o più

– Libro di Leggermente in edizione gold + 2 ingressi museo manzoniano + menzione sul pannello di Villa Manzoni

Per 100 € o più

– Menzione particolare sul pannello di Villa Manzoni + libro di Leggermente in edizione gold

Per 200 € o più

– Sponsor – menzione particolare sul pannello di Villa Manzoni + libro di Leggermente in edizione gold