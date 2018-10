LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice:

“Quando ci si reca in Pronto Soccorso, sia per problemi personali che per un nostro caro, si è decisamente in un momento delicato e ci si trova spesso ad affrontare una vera giungla. I problemi e le lamentele in merito al servizio del Triage non si contano però mi sembra doveroso, per una volta, anche rendere pubblico un commento positivo in particolare per il Dr. Mario Cerino che si è dimostrato molto professionale, disponibile e con un grado di umanità superiore alla media”.

Marta M.