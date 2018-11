LECCO – Il 24 novembre, presso l’Aula Bianca dell’Ospedale Manzoni di Lecco, si svolgerà con il patrocinio della Rete Ematologica Lombarda e di Omceo Lecco la “10° giornata oncoematologica lecchese”, con al centro il convegno intitolato “Focus sui linfomi aggressivi: stato dell’arte 2018”. L’evento prevede la partecipazione della Dott.ssa Enrica Morra, coordinatrice scientifica della Rete Ematologica Lombarda e di altri esperti nazionali in materia.

I linfomi sono la quinta neoplasia per frequenza nel mondo occidentale e dopo un notevole incremento negli ultimi decenni l’incidenza si sta attualmente stabilizzando, pur rimanendo elevata soprattutto con l’aumentare dell’aspettativa di vita.

Numerosi sono i tipi di linfomi, ma il 40% circa è rappresentato dai linfomi aggressivi ‘Non Hodgkin’.

“Nel nostro territorio l’incidenza dei linfomi sembra essere maggiore e presso l’Unità Operativa Semplice di Oncoematologia seguiamo circa 900 pazienti affetti da Linfomi Non Hodgkin” – spiega la Dr.ssa Paola Ferrando, Responsabile della UOS di Oncoemtologia di ASST Lecco. “Negli ultimi anni la sopravvivenza dei pazienti con linfoma è aumentata grazie all’avvento dei farmaci a bersaglio molecolare, come gli anticorpi monoclonali, ma sono necessarie ulteriori strategie terapeutiche per migliorare ancora i risultati e in particolare per ridurre il rischio di recidive. Da qui la necessità di insistere nella ricerca scientifica per ottimizzare la gestione e la terapia dei pazienti affetti da queste patologie e di organizzare momenti di informazione destinati non solo a chi opera in questo settore ma anche, più in generale, a tutta la cittadinanza. Non per nulla l’aggiornamento continuo è uno dei punti di forza della UOC di Oncologia della nostra Asst”.

Negli ultimi 10 anni l’attività di oncoematologia presso l’Asst di Lecco è progressivamente aumentata. Sono circa 2800 i pazienti attualmente in cura, motivo per cui la UOS di Oncoematologia e l’Alta Specializzazione di Trapianto di Cellule Staminali rappresentano un punto di riferimento per l’intero territorio provinciale, facendo altresì parte del complesso sistema della Rete Ematologica Lombarda.

