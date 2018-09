LECCO – Lunga ed impegnativa esercitazione per gli uomini del Soccorso Alpino nella giornata di domenica.

15 volontari della Stazione di Lecco, guidati dal Capostazione Giuseppe Rocchi, sono stati impegnati dalle 8 alle 15 nel canale Comera del Resegone dove è stato simulato il recupero di una persona ferita.

Un’esercitazione su un terreno impervio e particolarmente difficile che ha visto gli uomini del Cnsas simulare il trasporto a valle del ferito. Alcuni tratti del canale sono stati parzialmente attrezzati per consentire la discesa dei soccorritori con la barella, in un lungo susseguirsi di calate e di contrappesi.

Le operazioni si sono concluse poco dopo le 15. Soddisfatto il capostazione Giuseppe Rocchi: “Abbiamo preparato a lungo l’esercitazione, il canale Comera non è affatto banale come luogo per un soccorso, bisogna prestare la massima attenzione. E’ stato fatto un ottimo lavoro di squadra e tutto e andato per il meglio. Il soccorso simulato ieri potrebbe verificarsi nei mesi invernali col buio e la neve, il Soccorso Alpino è pronto anche per queste evenienze” ha concluso.