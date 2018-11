MALGRATE – Una serata di conoscenza e approfondimento culturale alla scoperta delle bellezze del mondo. Viaggio in Siberia – La terra degli stereotipi, è il titolo della serata in programma giovedì 29 novembre, ore 21, al convegno parrocchiale in via Sant’ Antonino, 10 a Malgrate. Presenta Andreana Crisci.