LECCO – Dopo giorni di studio, notti insonni e scongiuri è tempo di Maturità anche per gli studenti lecchesi che questa mattina, mercoledì 20 giugno, hanno affrontato la prima prova di italiano: l’Esame di Stato ha preso il via dopo le 8.30 con l’apertura dei plichi telematici che hanno svelato le tracce del tema, nascoste fino a ieri.

I maturandi potevano scegliere tra l’analisi del testo con un brano tratto dal Giardini dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, il tema storico, incentrato sul tema della cooperazione internazionale, il tema artistico, dal titolo ‘I volti della solitudine’ e il tema scientifico con una traccia sulla bioetica e la biomedicina. Presente anche la Costituzione per il tema di attualità. Sei le ore di tempo per concludere il tema, 3 ore il tempo minimo per poter consegnare la prova.

Al Liceo Artistico Medardo Rosso Simone e Giovanni, compagni di classe e studenti dell’indirizzo grafico, sono stati i primissimi a terminare la prova. Sorridenti e decisamente rilassati li troviamo appena fuori dall’Istituto di via Calatafimi. “Entrambi abbiamo scelto la traccia scientifica sulla bioetica, era decisamente la più interessante anche se devo dire che tutte le tracce non erano male – ha detto Giovanni – rispetto a quelle dell’anno scorso secondo me ci è andata meglio!”. Dello stesso parere Simone: “La traccia sulla Costituzione poteva essere carina ma onestamente non ero preparato, nelle ultime settimane più che guardare il telegiornale sono stato sui libri quindi ho optato per il tema scientifico”.

Ora che la Maturità è iniziata l’agitazione è calata ci raccontano entrambi: “Stamattina eravamo davvero agitati, poi siamo arrivati a scuola, ci siamo trovati con tutti i nostri compagni e le altre classi, pronti ad entrare. E’ stato emozionante, ora però non vediamo l’ora di finire!”.

Al Liceo Scientifico sono Gabriele e Alessandro a darci qualche impressione. Anche loro sono tra i primissimi studenti ad aver consegnato il tema: “Traccia scientifica, tutta la vita!” hanno detto entrambi “era la più facile. Analisi del testo era fuori discussione dall’inizio, comunque sia lo scorso anno le tracce erano più belle, almeno secondo noi”. Domani dovranno affrontare la prova di matematica, uno scoglio per Gabriele che ci ha detto: “Tra tutte le prove è quella che mi preoccupa di più”. Alessandro invece è più agitato per la terza prova di lunedì. Entrambi sperano di finire presto con gli orali. E dopo l’estate? Le idee sono già chiare: “Io farò Medicina” ha detto Gabriele “Io invece Ingegneria Aerospaziale”.

Dallo Scientifico al Classico, è ancora il tema scientifico a spopolare. Lo ha scelto Martina, che ha consegnato il tema poco prima dell’una dopo quattro ore di prova. “Traccia interessante e particolare, quando le ho lette non ho avuto dubbi!”. Come lei anche Marta e Valentina, studentesse del Linguistico, hanno scelto la traccia tecnica-scientifica: “Onestamente? E’ andata bene, ma ci aspettavamo tracce più fattibili” ha detto Marta, che dopo il liceo studierà Lingue a Bergamo. “Per la prova di italiano ero molto tranquilla – ha aggiunto Valentina, che invece si iscriverà a Scienze della Comunicazione – quella che mi preoccupa di più è la terza. Troppe cose da tenersi a mente, spero di non dimenticarmi niente e di prendere la sufficienza!”.

“Impegnative, complesse ma tutto sommato fattibili” è il giudizio dei ragazzi della 5 D Turistico (Elena Spreafico, Andrea Trevaini, Andrea Cuzzilla e Aurora Milani) incontrati all’esterno dell’istituto Parini.

La maggior parte di loro ha scelto il saggio breve, dividendosi tra l’ambito socio economico e quello artistico letterario. “Il tema della solitudine mi ha molto appassionato, non era semplice ma dava modo di esprimere se stessi, per me è stato molto personale” ha raccontato Serena Spano della stessa classe.

Scelte analoghe anche per un altro gruppo di studentesse dello stesso indirizzo: Gaia Brenna, Serafina Samà, Sala Federica hanno affrontato il saggio breve di ambito economico sociale, Eleonora Sirianni e Nicol Emma hanno invece optato per la traccia artista letteraria.

Altra storia al Badoni, dove c’è chi ha scelto come primo esame l’analisi del testo dell’opera di Bassani, il Giardino dei Finzi Contini, “l’ho trovato non particolarmente difficile – ci dicono Stefano Fasoli e Marco Ravasi della 5° dell’indirizzo di Meccanica e Meccatronica – il testo in prosa era comprensibile, le domande non impossibile e gli accenni alla vita dell’autore riportati nel materiale hanno sicuramente aiutato”.

La loro compagna Alessandra Valsecchi ha invece scelto il saggio breve di ambito economico. “Facile, anche se non avevamo a disposizione molti documenti” racconta.

Lo stesso hanno pensato Paolo Paccanelli e Samuele Longoni del Liceo Scientifico del Badoni che hanno scelto il saggio breve tecnico scientifico, il dibattito bioetico sulla clonazione. “I documenti erano veramente pochi”.

Il saggio breve vince anche tra gli studenti del Fiocchi. “Era sicuramente la traccia su cui potevo scrivere di più e meglio” spiega all’uscita da scuola Francesco Llosche della 5 F che ha scelto l’ambito storico politico; il suo compagno Mattia Marrella ha invece optato per l’ambito economico, “credo sia andata bene”.

Domani i ragazzi dovranno affrontare la seconda prova della Maturità, la terza prova sarà invece lunedì.