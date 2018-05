LECCO – Il maltempo degli ultimi giorni ha creato qualche inconveniente al rientro dal fine settimana al Liceo Medardo Rosso: delle infiltrazioni d’acqua dal soffitto hanno costretto il personale scolastico ad intervenire delimitando una parte di corridoio e porre dei secchi per raccogliere l’acqua che cadeva dal soffitto.

Dal liceo artistico fanno sapere che il problema era dovuto alla canaletta di scolo del tetto che si era intoppata per le foglie e altro materiale che l’aveva otturata. Subito, in mattinata, è stata avvisata la Provincia che immediatamente avrebbe inviato i propri operatori per ripulire la tubatura.

Asciugato il pavimento, la situazione, riferiscono dalla scuola, sarebbe tornata alla normalità poco dopo il suono della prima campanella.