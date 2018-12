LECCO – Grande festa questa settimana per gli studenti della scuola primaria Diaz di San Giovanni. Tra lunedì e giovedì sera i bambini si sono ritrovati per festeggiare l’arrivo del Santo Natale in compagnia di genitori ed insegnanti.

Il lavoro presentato è stato incentrato sul tema dell’accoglienza, per trasmettere un messaggio positivo e solidale, valori universali che le maestre coltivano tutti i giorni insieme agli studenti. La gioia condivisa è stata veramente fraterna, unendo famiglie di credi diversi e di nazionalità diverse in un’unica rappresentazione meravigliosa.

Durante l’esibizione, svoltasi nella Camera di Commercio di Lecco, ci sono stati momenti di canto e ballo, recitee e proiezioni di video che hanno presentato in maniera esaustiva lo scopo della serata, ossia il progetto di adozione scolastica di bambini della scuola etiope di S. Gebriel, in collaborazione con l’associazione MAM Beyond Borders.Ogni classe sosterrà le spese scolastiche di un bambino, rendendo concreto un diritto ancora troppo disatteso, e manterrà durante l’anno un legame attraverso lo scambio di lettere e disegni. A tale scopo è stata organizzata una Ruota della Fortuna tramite la quale le famiglie hanno potuto dare il loro contributo per la realizzazione del progetto.



La responsabile di plesso Miriam Arcelli ha ringraziato maestre, genitori e alunni per la perfetta riuscita delle due serate, anche a nome del Dirigente scolastico e del Vicario.