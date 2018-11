LECCO – Questa mattina si è svolto l’Open Day della scuola elementare Oberdan di Belledo; a festeggiare con maestre e alunni un numerosissimo gruppo di genitori e bambini.

Il tema di quest’anno era dedicato ai colori. Ad aprire la festa è stato il Maestro Giuseppe Caccialanza, che ha guidato il coro scolastico delle classi quarte. I bambini si sono esibiti in quattro canzoni, di cui una – “Miscuglio di colori” – scritta da loro e musicata dal maestro lecchese.

Dopo l’esibizione del coro, la maestra responsabile del plesso Ester Prestifilippo ha presentato la scuola ai genitori: l’organizzazione oraria, gli spazi presenti ma soprattutto i progetti che caratterizzano il plesso ovvero il progetto musicale e il progetto inclusione e integrazione. Entrambi i progetti coinvolgono tutti i bambini della scuola con laboratori ed attività diverse a seconda dell’età dei bambini. Poi è stata la volta dei piccolini, per loro oggi erano stati organizzati quattro laboratori diversi con attività che li hanno coinvolti in prima persona.

Nel laboratorio di musica gli insegnanti della scuola media Stoppani, che lavorano con i nostri bambini, hanno presentato tutti gli strumenti, facendo esibire i bambini di quinta, che hanno mostrato agli altri quello che hanno imparato dall’inizio della scuola.

Gli altri laboratori hanno maggiormente coinvolto i “futuri primini”, cimentatisi al computer con la coloritura di alcuni disegni e in inglese con una canzoncina sui colori e un’attività che aveva come scopo l’elaborazione di un grande arcobaleno.

Non poteva mancare il tradizionale laboratorio di cucina con la degustazione della gustosa pizza.

Durante la giornata le maestre hanno risposto con cortesia alle moltissime domande e curiosità espresse dai genitori. Al termine dell’Open Day tutti hanno lasciato la scuola sorridenti e felici, contenti di aver condiviso un momento di gioia e allegria insieme.