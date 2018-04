LECCO – “Molti docenti e genitori incontrati durante le attività di orientamento svolte in questo anno scolastico hanno segnalato l’esigenza di avere più tempo per conoscere l’offerta formativa delle scuole superiori e, di conseguenza, operare una scelta maggiormente consapevole. Infatti, queste attività sono rivolte quasi esclusivamente alle classi terze delle scuole medie e sono concentrate in un breve periodo tra novembre e dicembre, a ridosso del quale hanno avvio le iscrizioni alle scuole superiori” ha spiegato il dirigente scolastico dell’Iis Fiocchi Claudio Lafranconi.

Da queste considerazioni è nata l’idea di dedicare una serata di presentazione e un open day agli studenti delle classi seconde e alle loro famiglie, allo scopo di presentare l’offerta formativa dell’istituto e chiarire alcuni dubbi che sono spesso motivo di una scelta sbagliata e di un ri-orientamento nei primi dall’inizio dell’anno scolastico.

La serata di presentazione si terrà giovedì 3 maggio alle ore 20.30, presso l’aula magna dell’Istituto Fiocchi. Si tratterà di un incontro durante il quale il Dirigente Scolastico e i docenti dialogheranno con i partecipanti riguardo l’offerta formativa (i corsi e la differenza tra tecnico, professionale e formazione professionale), gli sbocchi lavorativi e le possibilità di studio post-diploma.

L’open day si svolgerà sabato 12 maggio dalle ore 12.30 alle 15.30 e sarà l’occasione per una visita guidata ai laboratori dell’istituto. Nella stessa giornata sarà anche possibile pre-iscriversi ai laboratori pomeridiani che avranno avvio da ottobre 2018, durante i quali i ragazzi possono sperimentare in prima persona alcune attività caratterizzanti i vari indirizzi: chimico, grafico, elettrico-elettronico e meccanico.

Alle due iniziative sono invitati anche i referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di primo grado.