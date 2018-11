LECCO – Più di cento persone, tra studenti di terza media e genitori, hanno partecipato alla serata di presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto Fiocchi per l’a.s. 2019/2020.

Ogni indirizzo di studio è stato descritto da un docente del settore: per la chimica il prof. Liberato e la prof.ssa Bellavia; per la grafica il prof. Lopez; settore meccanico rappresentato dal prof. Vignoli e settore elettrico-eletronico dai proff. Russo e Rondinelli.

Soprattutto si è voluto dare spazio alle tante domande dei genitori, interessati a capire – in questi mesi che portano alla scelta della scuola superiore per il prossimo anno scolastico – quali discipline vengono affrontate, il ruolo della formazione in laboratorio e in azienda e le prospettive di lavoro o prosecuzione degli studi.

Il Dirigente scolastico, prof. Lafranconi, ha messo l’accento sull’importanza del rapporto con il territorio: “Abbiamo avuto la fortuna – ma anche la capacità – di stringere importanti partnership con aziende lecchesi e di caratura nazionale e internazionale, grazie alle quali è possibile tenere sempre aggiornata la nostra offerta formativa e proporre ai ragazzi esperienze di alto valore”.

L’incontro è stato anche l’occasione per sottolineare l’attenzione che l’istituto rivolge agli studenti: compito di una scuola professionale è certamente quello formare professionisti competenti e “capaci di imparare”, ma parallelamente bisogna lavorare sulla crescita personale delle ragazze e dei ragazzi.

Altro aspetto importante, emerso dal dialogo con diversi genitori, è quello relativo alla didattica per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. La prof.ssa Gallotti, referente per l’orientamento, ha rassicurato la platea: “Numerosi docenti del nostro istituto si aggiornano periodicamente su questo tema e alcuni di loro sono stati relatori a diversi incontri organizzati presso l’ospedale di Lecco. Esiste una molteplicità di strategie da mettere in campo per un reale supporto alle diverse situazioni ”.

Moltissimi ragazzi hanno approfittato della serata per iscriversi ai laboratori pomeridiani che si terranno l’11 e il 13 dicembre, durante i quali potranno svolgere in prima persona attività pratiche caratterizzanti l’indirizzo di interesse.

Il prossimo appuntamento è l’open-day di sabato 1 dicembre: dalle 14.30 alle 18.30 i ragazzi di terza media, insieme alle famiglie, potranno visitare tutti i laboratori dell’istituto e incontrare docenti e studenti.