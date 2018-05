LECCO – La scuola Pio XI di Laorca a fine anno scolastico chiuderà per sempre. Non ci sono più iscritti sufficienti per poter giustificare la permanenza del plesso. Un destino già scritto e raccontato. Tuttavia fino all’ultimo non è mancato il sostegno del Comitato “Io amo la mia scuola, io amo il mio quartiere” sorto su iniziativa di un gruppo di genitori che, nel tentativo di non far chiudere la scuola, nel corso di questi ultimi anni si sono impegnati in tutti i modi, riuscendo persino ad avvalorare l’offerta didattica attraverso la realizzazione di corsi e iniziative extra scolastiche.

Ultimo in termini cronologici, il corso di informatica. Ad inizio di quest’anno scolastico, dopo aver ottenuto l’assegnazione dei personal computer provenienti dal bando dell’Agenzia delle Entrate, il Comitato, avuta l’autorizzazione dal Dirigente scolastico, si è occupato di allestire l’aula informatica ed installare e configurare i pc utilizzando software di sistema con licenze OEM o gratuite. 5 pc con relativi schermi LCD A questi si è aggiunto un sesto pc ottenuto grazie alla raccolta dei buoni di un noto supermercato.

Il 27 febbraio si è svolta la prima lezione introduttiva, che ha ripercorso i temi appresi dai bambini durante il corso organizzato l’anno scolastico precedente: cos’è un computer, quali le sue componenti, le periferiche, il sistema operativo, le applicazioni, ecc..

La formula di quest’anno prevede due lezioni al mese per ogni classe (quarta e quinta) ed è incentrato sugli strumenti Office di uso comune (Word, Excel, Powerpoint). Una volta al mese è presente il docente, Ciro Comini, professionista informatico presso un’azienda privata di Milano (nonché genitore di uno degli alunni che frequentano la Pio XI) con la presenza di due maestre durante l’orario scolastico pomeridiano. “Si affrontano temi nuovi e vengono proposte esercitazioni a gruppi di due/tre bambini per pc – spiega Comini – La lezione successiva è di ripasso degli stessi argomenti con maggior tempo dedicato all’esercitazioni ed è tenuta da altri componenti del Comitato e dalle stesse maestre”.

Dopo aver affrontato brillantemente le lezioni su Word (Stili di scrittura, caratteri, allineamento, tabelle, ecc..), i bambini della Pio XI si stanno ora cimentando con Excel, inserendo numeri nelle celle in modo ordinato, definendo le intestazioni e applicando le formule matematiche principali (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione).

“L’obiettivo – prosegue Comini – è quello di far prendere agli alunni confidenza con gli strumenti informatici, insegnandogli l’utilità di poter organizzare i contenuti didattici in modo ordinato ed efficiente, di poter esprimere anche la propria creatività applicando stile e colori secondo il proprio gusto. Fargli cioè capire che il computer non è solo uno strumento per giocare o per navigare su internet, ma anche e soprattutto il mezzo con il quale possono organizzare al meglio un compito, un progetto, un album fotografico, ecc.. Durante queste prime lezioni abbiamo notato da parte dei bambini un approccio giocoso ma anche il tentativo di organizzarsi per produrre qualcosa di più bello rispetto agli altri gruppi. Ogni bambino a fine lavoro ha salvato nella propria cartella il risultato di tanti sforzi e di qualche momento divertente.

Da parte del Comitato c’è piena soddisfazione nel raggiungimento dei due obiettivi che si era prefissato ad inizio di quest’anno scolastico, ovvero allestire l’aula d’informatica ed erogare un corso con molte ore di pratica sui pc da parte dei bambini, “che – aggiunge Comini – hanno bisogno veramente di pochissime nozioni per poter far proprio l’uso di strumenti che una volta venivano affrontati per la prima volta solo nel contesto lavorativo. I bambini di Laorca concluderanno questo anno scolastico alla Pio XI avendo avuto l’opportunità credo unica per una primaria nell’intero comune di Lecco, di poter accedere ad una vera aula d’informatica e ad un vero corso sull’uso di Office. Il tutto gratuitamente ovviamente”.

“Resta ancor più l’amaro in bocca nel sapere del destino ormai tracciato verso la chiusura per il prossimo anno scolastico di una scuola che ha tutte le carte in regola per essere una vera eccellenza – conclude Comini a nome di tutto il Comitato – Sia per la struttura dello stabile recentemente ristrutturato, che per l’ottima didattica fornita dal corpo docente in perfetta sintonia con l’offerta didattica aggiuntiva proposta dal Comitato”.