VALMADRERA – Dopo essere stati ospiti del Cnsas Toscano nel mese di aprile, i volontari della Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino di Lecco sono pronti ad accogliere i colleghi della Toscana che nel prossimo fine settimana saranno a Lecco per due giorni di esercitazioni.

Oltre venti i tecnici e i volontari attesi, come spiegato dal capostazione Alberto Redaelli: “Sabato e domenica prossimo saremo al Rifugio Sev a Pianezzo e nella due giorni organizzeremo tre, quattro scenari di emergenza con i colleghi toscani. Lo scorso aprile siamo stati con loro in Valle di Vinca, nelle Alpi Apuane: due giorni importanti, per provare nuove tecniche in scenari diversi dai nostri, che ora riproponiamo tra le nostre montagne. Questi scambi sono anche un modo per noi di confrontarci sul nostro lavoro e sul modo in cui lo svogliamo“.

Il progetto di interscambio tra le diverse delegazioni del Cnsas era nato due anni fa, come ricordato: “Ci eravamo recati ad Alleghe per un’esercitazione sul Civetta, un modo per ricordare Marco Anghileri. Lì abbiamo realizzato l’importanza di confrontarci periodicamente con gli altri volontari e tecnici del Soccorso Alpino” ha detto Redaelli.

I colleghi toscani arriveranno a Lecco il prossimo sabato, 13 ottobre: dopo un tour presso la Centrale Operativa del Bione i volontari, una quarantina in totale, saliranno al rifugio Sev quindi avranno inizio le esercitazioni. Attesi anche il presidente nazionale del Soccorso Alpino toscano Stefano Rinaldelli e quello lombardo Gianfranco Comi.

Domenica mattina, inoltre, prenderanno parte alle esercitazioni anche i volontari della stazione di Dongo, insieme ai ragazzi del locale gruppo di Alpinismo Giovanile.