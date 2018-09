LECCO – Anche quest’anno gli studenti e le studentesse del liceo linguistico “Alessandro Manzoni” di Lecco, sotto la guida delle professoresse Rosa Chichi, Rossana Papagni e Marie France Briant, hanno trascorso una settimana a Nizza agli inizi di settembre per esercitare e mettere a punto il loro francese prima della ripresa della scuola.

Alla mattina corso di lingua francese e al pomeriggio visite sul territorio: dal Museo d’Arte moderna e contemporanea MAMAC di Nizza (seconda città di Francia per numero di musei) ai villaggi arroccati sulle montagne attorno alla città, da Cannes al museo Chagall ancora a Nizza.

Per tutti – circa 30 i partecipanti – alloggio in famiglia, per un’esperienza ancora più profonda e coinvolgente nella vita e nella cultura francesi.