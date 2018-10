LECCO – Buona la prima per gli eventi aperti alla cittadinanza targati Synlab San Nicolò Lecco. Venerdì sera, di fronte ad una folta platea, si è tenuto il primo convegno che la struttura lecchese ha deciso di proporre alla cittadinanza all’interno della sua sede di Corso Carlo Alberto “Conoscere il cuore. Indicazioni e utilità degli esami cardiologici per adulti e bambini”.

L’occasione è stata la ricorrenza della Giornata Mondiale per il Cuore e l’obiettivo quello di stimolare tra la cittadinanza una maggiore consapevolezza del rischio cardiovascolare e fornire informazioni corrette riguardo l’indicazione e l’utilità degli esami cardiologici, le possibilità diagnostiche oggi esistenti per adulti e bambini.

Un focus particolare, infatti, è stato dedicato alle specifiche abitudini, opportunità e necessità della cardiologia pediatrica. Se le cardiopatie più gravi e complesse sono perlopiù sintomatiche fin dai primi giorni di vita, esistono anomalie cardiache, anche importanti, che per un tempo più o meno prolungato, possono risultare asintomatiche. Il riconoscimento di cardiopatie in età pediatrica richiede particolari competenze e strumenti adeguati. Durante la serata sono intervenuti il dott. Franco Ruffa – Specialista in Cardiologia, Synlab San Nicolò, che ha affrontato il tema degli esami strumentali cardiologici, approfondendo tipologie e tempistiche e la dott.ssa Anna Clara Maria Capra, Specialista in Cardiologia, Synlab San Nicolò, che ha trattato l’importante e ancora troppo poco battuto tema delle cardiopatie in età infantile.

“Conoscere il cuore. Indicazioni e utilità degli esami cardiologici per adulti e bambini” è stato il primo di una serie di incontri che Synlab San Nicolò di Lecco ha deciso di proporre al pubblico.