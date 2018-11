LECCO – E’ iniziata con la prima settimana di novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita in provincia di Lecco: si ricorda che è possibile vaccinarsi presso i Medici di medicina generale (dal 5 novembre al 15 dicembre) o presso gli ambulatori dell’Asst (nelle sedi e negli orari indicati nel calendario sotto riportato).

La vaccinazione gratuita, dal punto di vista anagrafico, è prevista per gli over 65, vale a dire per tutti coloro che sono nati nel 1953 o negli anni precedenti. Rientrano nelle categorie di persone cui è diretta la vaccinazione gratuita anche le donne in gravidanza, i medici e il personale sanitario di assistenza, chi è affetto da patologie croniche e, quest’anno per la prima volta, i donatori di sangue (questi ultimi dovranno presentarsi muniti di tesserino Avis).

Si ricorda inoltre che presso l’Asst potranno vaccinarsi anche tutti coloro che ne facciano richiesta pur non appartenendo alle categorie comprese nella somministrazione gratuita, al costo di 16 euro a titolo di partecipazione alla spesa.

Di seguito il calendario delle sedute vaccinali tra novembre e dicembre in provincia di Lecco negli ambulatori Asst con accesso libero.

BELLANO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – via Papa Giovanni XXIII, 15)

Lunedì 03/12/2018 9,00- 12,30

CALOLZIOCORTE (Ambulatorio vaccinazioni ASST – via Bergamo 8/10)

Martedì 13/11/2018 9,00-15,30

Mercoledì 28/11/2018 14,00-16,00

Martedì 11/12/2018 9,00-15,30

CASATENOVO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – via Monteregio, 15)

Venerdì 16/11/2018 9,00-12,30

Mercoledì 12/12/2018 14,00-16,00

CERNUSCO LOMBARDONE (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via Spluga, 49)

Lunedì 12/11/2018 9,00-12,30

Mercoledì 21/11/2018 14,00-16,00

Lunedì 26/11/2018 9,00-12,30

Venerdì 30/11/2018 9,00-12,30

Lunedì 03/12/2018 9,00-12,30

Lunedì 10/12/2018 9,00-12,30

INTROBIO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Località Sceregalli, 8/A)

Venerdì 16/11/2018 14,00-16,00

LECCO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via G. Tubi, 43)

Venerdì 09/11/2018 9,00-15,30

Venerdì 16/11/2018 9,00-12,30

Venerdì 23/11/2018 9,00-15,30

Giovedì 29/11/2018 14,00-16,00

Venerdì 30/11/2018 9,00-15,30

Venerdì 14/12/2018 9,00-15,30

Venerdì 21/12/2018 9,00-15,30

MANDELLO DEL LARIO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via degli Alpini, 1)

Lunedì 12/11/2018 9,00-15,30

OGGIONO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via Bachelet, 7)

Lunedì 19/11/2018 9,00-15,30

Lunedì 10/12/2018 9,00-15,30

OLGINATE (Ambulatorio Via C. Cantù, 3)

Martedì 20/11/2018 9,00-15,30

Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.asst-lecco.it