LECCO – Il video della fiaccolata dell’Antivigilia di Natale 2018 in Medale lungo la celebre via Cassin realizzata da giovani arrampicatori e alpinisti lecchesi in collaborazione con Gruppo Gamma e Asen Park. Una tradizione resa possibile grazie all’entusiasmo e all’intraprendenza di giovani e giovanissimi, ma anche grazie al supporto di alcuni sponsor che hanno permesso di regalare a tutti i lecchesi e non solo uno spettacolo unico. Fiaccolata che è stata realizzata in memoria di Claudio Adamoli, laorchese, appassionato di arrampicata, scomparso nel 1980 a soli 23 anni.

Credit Video

@chrisvarrone

@fabiolamalinverno

www.chrisvarrone.com