LECCO – Si è svolta oggi al Comando Provinciale di Lecco la cerimonia del passaggio di consegne tra l’ing. Roberto Toldo e l’ing. Giuseppe Biffarella.

Roberto Toldo, a Lecco dal settembre del 2014, da lunedì prossimo assumerà il comando dei Vigili del Fuoco di Forlì – Cesena, mentre prenderà il suo posto da lunedì Giuseppe Biffarella, è stato tenente del genio militare, nei Vigili del Fuoco ha ricoperto diversi incarichi come funzionario tecnico tra la Sicilia e Roma, ha prestato servizio nei Comandi di Torino e Messina, prima di essere nominato primo dirigente nel 2011 al Comando di Sondrio.

“All’ing. Toldo va il ringraziamento di tutto il personale del Comando di Lecco che in questi anni lo ha apprezzato per le sue doti professionali e per la sua umanità. La sua figura e la dedizione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha rappresentato per tutti un punto di riferimento costante – è il commento del Comando lecchese – mentre a Giuseppe Biffarella rivolgiamo il nostro caloroso saluto di benvenuto e gli auguri per una permanenza duratura e professionalmente gratificante nella provincia di Lecco”.