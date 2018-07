ROMA – Il senatore lecchese della Lega e Questore del Senato Paolo Arrigoni commenta così il taglio ai vitalizi parlamentari approvato dalla Camera dei Deputati.

“Difficile pensare ad una dimostrazione migliore di cosa sia davvero il governo del cambiamento: dopo anni di incomprensibili privilegi, al cui mantenimento nel tempo si è prestata la sinistra sia di governo che di opposizione, la Lega ed i suoi alleati hanno abbattuto, oggi alla Camera un vero e proprio totem delle iniquità e delle ingiustizie perpetrate ai danni dei cittadini. Va ricordato come la Lega, nella scorsa legislatura, fu la prima forza politica a proporre il provvedimento che oggi vede la luce e che l’ordine del giorno del Consiglio di Presidenza del Senato, contenente il medesimo provvedimento per Palazzo Madama, è nelle mani del presidente Casellati, a cui guardiamo con fiducia per una rapida approvazione”.