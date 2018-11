LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Aiutarmi a rintracciare la persona che involontariamente ha danneggiato la mia autovettura.

Venerdì pomeriggio, 9 novembre, ho parcheggiato la mia autovettura Fiat Panda color arancione in via Como a Pescarenico (Lecco). Finite le commissioni che dovevo svolgere, tornando alla macchina, ho trovato l’amara sorpresa… una grossa ammaccatura sul cofano appena sopra il faro lato conducente, provocata dall’urto di un veicolo in retromarcia.

Il giorno seguente, ancora arrabbiato, sia per l’ingente danno provocatomi che per l’assenza di un riscontro della persona coinvolta, ho trovato sotto i tergicristalli un biglietto di scuse che invece il conducente del veicolo in questione cortesemente mi aveva lasciato.

Purtroppo il numero di telefono per contattarlo, era ormai stato reso parzialmente illeggibile, dall’azionamento dei tergicristalli effettuato per la pioggia di venerdì.

Chiedo quindi gentilmente all’interessato o a chi possa darmi una mano per rintracciarlo, di contattarmi al numero telefonico 339-1351096“.

B. P.