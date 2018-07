LECCO – “Cara redazione, ma soprattutto cari lecchesi, caro sindaco e carissimi assessori,

passo tutte le mattine in centro per la passeggiata col cane… ieri mattina mi attendeva una “sorpresa”… delle belle strisce bianche, in piazza Garibaldi e via Cavour, a segnalare i parcheggi …

Ora mi domando e chiedo.. al di là dell’aspetto estetico, sono veramente brutte a vedersi, ma mi chiedo… non si era detto di proibire il parcheggio in centro, non si era detto di regolamentare l’entrata e il parcheggio in zona ztl e soprattutto non si era detto che non ci sarebbe più stato parcheggio selvaggio… infatti non si è cercato di risolvere il problema alla base… si è fatto di peggio, molto peggio si è concesso di parcheggiare in una zona pedonale ztl… creando una fila di macchine parcheggiate che non si può vedere… una cosa bruttissima … oltre che poco ecologica. Ieri mattina non passava persona che non si lamentasse di quelle strisce e di quelle auto… veramente mi domando solo perché…

spero vogliate, Voi assessori e Lei sindaco, dare a tutti i cittadini, ai negozianti dell’isolago (che di ritrovano ora circondati da macchine e smog) e a tutti coloro che frequentano Lecco delle risposte e soprattutto che rivediate le vostre decisioni perché direi che questa non può essere la soluzione al problema”.

Una cittadina lecchese