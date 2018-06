ABBADIA LARIANA – Si popola di eventi il mese di luglio ad Abbadia. In programma nel comune lariano appuntamenti divenuti ormai tradizione come “Rock in Riva” e “La Remada” che richiamano un folto pubblico di giovani e di amanti degli sport lacuali, serate di musica all’aperto o al parco di Chiesa Rotta all’insegna della pizzica e della tammuriata.

Nella serata di domenica 1 luglio presso il parco Guzzi si svolgerà la nota kermesse Rock in Riva, in contemporanea presso il parco di Chiesa Rotta il campionato regionale di wake board. Imperdibili poi il palio remiero ed il mercatino di prodotti locali, con un numero ancora maggiore di bancarelle rispetto alle precedenti edizioni, in programma domenica 15.

Ai bambini e ragazzi saranno dedicate le iniziative delle due scuole dell’infanzia, del CRES, di Util’Estate. Aperta a tutti la proiezione su grande schermo del film-cartoon Oceania, alle 21.30 di martedì 17 luglio.

Per tutte le informazioni di seguito il programma completo: