ABBADIA – Gli spazi finanziari concessi da Regione Lombardia offrono uno spiraglio importante al Comune di Abbadia: 100 mila euro di risorse svincolate che potranno essere spese entro la fine dell’anno.

“La possibilità ci era stata annunciata da Regione con una prima lettera inviata a tutti ai comuni lombardi nel mese di agosto, la conferma è arrivata ai primi di ottobre” spiega il sindaco Cristina Bartesaghi.

Vista la prossimità con la conclusione dell’anno, l’amministrazione comunale investirà in tempi brevi le risorse nei nuovi arredi del municipio e per la scuola. “Recentemente si era realizzata la riqualificazione esterna del palazzo comunale, all’interno i mobili sono rimasti gli stessi di prima. Cogliamo questa occasione per rinnovarli, così come acquisteremo dei nuovi arredi per la nostra scuola”.

Inoltre, fa sapere il sindaco, una parte di questi soldi sarà destinata ad incrementare il fondo per le asfaltature, con i lavori già in programma per il prossimo anno, e per l’installazione di due nuove pensiline per gli autobus e un pannello stradale a messaggio variabile che sarà installato nel piazzale antistante al comune, affacciato alla strada provinciale, servirà ad avvisare gli automobilisti di eventuali code o incidenti stradali.