BELLANO – Con Trenord allo “Street Food sul Lago” a Bellano da venerdì 24 a domenica 26 agosto e chi andrà in treno alla manifestazione potrà usufruire di uno sconto del 25% sulla visita all’Orrido di Bellano, spettacolare gola naturale.

Trenord pubblicizza con questa promozione l’opportunità di raggiungere in treno la cittadina lariana e il festival del cibo di strada che si terrà questo fine settimana.

Da Milano Centrale partono ogni ora al minuto .20 (a eccezione delle ore 11.20 e 15.20) le corse che in poco più di un’ora raggiungono la stazione di Bellano Tartavalle Terme, posizionata sulla linea Milano-Lecco-Tirano. Le corse effettuano anche le fermate di Monza (minuto .32) e Lecco (minuto .01). Da Sondrio i treni in direzione Bellano partono ogni ora al minuto .41 (a eccezione delle ore 10.41 e 14.41).

Da Bellano le corse dirette a Milano Centrale partono ogni ora al minuto .32 (a eccezione delle ore 15.32) fino alle ore 21.32; a queste si aggiunge una corsa in partenza alle ore 22.15.

Le corse in direzione Sondrio partono ogni ora al minuto .29 (a eccezione delle ore 12.29 e 16.29). A queste si aggiungono quattro corse in partenza alle ore 15.58; 18.58; 20.58; 22.41.

Tutte le informazioni sugli orari per raggiungere l’evento e informazioni in tempo reale sulla circolazione sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord.