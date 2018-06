LIERNA – Un appuntamento dedicato alla formazione del personale e dei collaboratori quello che si è recentemente svolto alla “Casa dell’anziano Pietro Buzzi”di Lierna.

Presenti al completo tutte le operatrici della Struttura con i colleghi della Cooperativa Sociale Solleva di Brivio, alcuni volontari, la Direttrice della Casa Emanuela Cariboni ed il Presidente della Cooperativa Luigi Gasparini, che ha portato il suo saluto.

Il corso relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato e tenuto dalla società di formazione lecchese “Tecnologia & Ambiente“ ha riscosso molto successo. Anche alcuni degli anziani della Struttura sono stati coinvolti, a loro modo, nella giornata di studio che si è tenuta nel salone abitualmente dedicato all’animazione e alle feste.

La giornata è stata, inoltre, intervallata da un pranzo all’aperto per tutti i partecipanti allestito e curato nei minimi dettagli dalle operatrici nel giardino della Struttura.

Anche il parroco di Lierna Don Marco Malugani è intervenuto per regalare una breve preghiera condivisa con tutti i dipendenti Solleva e con gli Ospiti della Casa.

La direttrice Emanuela Cariboni, a conclusione, congedando i partecipanti, ha dichiarato: “Una giornata veramente intensa e carica di spunti! Sono molto soddisfatta di queste giornate di formazione perché un dipendente informato è un dipendente consapevole e in grado di lavorare in sicurezza per il benessere proprio e dei nostri Ospiti”.

Il prossimo appuntamento è a fine mese per la seconda parte delle lezioni.