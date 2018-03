MANDELLO – Sono entrati in negozio, hanno chiesto di poter vedere dei prodotti in vetrina ma era solo una scusa per distrarre la commerciante, rovistarle nella borsa e rubarle il portafoglio: è successo a Mandello, nel tardo pomeriggio di giovedì.

A presentarsi all’ingresso del locale è una coppia di origini straniere. “Non erano italiani, ne sono sicura e ho ben stampate nella mente le loro facce – spiega la negoziante – subito mi hanno dato una bruttissima impressione quando sono entrati. Lei mi ha domandato i prezzi di alcuni oggetti esposti per un regolo che dicevano di dover fare ad un conoscente. La cosa che subito mi ha insospettito è che l’uomo non ci avesse seguito e ho cercato di non perderlo di vista ma lei mi teneva praticamente sotto scacco. Quando ho cercato di ritornare verso il bancone, lui si era già avviato all’uscita e la donna lo ha subito seguito”.

La commerciante, capendo subito ciò che poteva essere successo, ha controllato la cassa che fortunatamente pare non sia stata violata, ma la borsa invece era aperta. “Il portafoglio non c’era più, allora ho cercato di andargli dietro, ma dovevo per forza chiudere il negozio e, il tempo di fare tutto questo, i due erano già spariti. Ho avvisato subito i carabinieri e ho provato a cercarli in auto, ma niente”.

La commerciate ha diffuso sul web l’identikit dei due malviventi per mettere in allarme le persone in paese: “Avevano intorno ai 40-45 anni, lei bionda tinta con i capelli che le arrivavano alle spalle, indossava un giubbino bianco, lui con i capelli grigi e giubbetto grigio verde, carnagione olivastra. C’è chi dice di aver visto due persone come loro nei giorni scorsi aggirarsi per alcune vie di Mandello guardando i campanelli delle case. Temo addirittura che mi abbiano seguito perché ero appena uscito dalla banca e avevo prelevato dei soldi che erano nel portafoglio”.