VARENNA – Come di consueto durante il periodo estivo la Provincia di Lecco propone a Villa Monastero una mostra di ampio respiro, rivolta alla valorizzazione della Casa Museo e del Giardino Botanico.

Venerdì 6 luglio alle 18.00 nelle sale della Villa si svolgerà la presentazione della mostra di quest’anno dal titolo “Tavola con fiori e frutti, tra pizzi e dipinti”, curata dal Conservatore Anna Ranzi.

Rispetto alle precedenti edizioni, che illustravano il territorio della provincia ed erano dedicate al lago e alle vie d’acqua, alla montagna e al paesaggio legato al tema del lavoro, per la mostra di quest’anno è stato scelto un soggetto particolare che unisce strettamente le collezioni della Villa, i temi della sua decorazione e l’universo botanico racchiuso nel Giardino, verso le quali la Provincia di Lecco ha intrapreso da tempo un intenso percorso di rivalutazione.

Il tema del motivo floreale è stato declinato e offerto ai visitatori attraverso una scelta di dipinti di pittori lombardi dell’800 e del primo ‘900, tra cui veri e propri specialisti del genere come Luigi Scrosati, Lina Bouvier Bardelli, Gerardo Bianchi, Pompeo Mariani e Licinio Barzanti.

L’argomento è stato ulteriormente approfondito nelle apparecchiature di cinque tavole con antichi servizi da tè ornati da motivi floreali risalenti allo stesso periodo, che contribuiscono a ricreare l’atmosfera del passato e l’aspetto della Villa quando era ancora abitata.

“Anche quest’anno le attività sostenute dalla Provincia di Lecco hanno riguardato il Giardino Botanico e il restauro degli apparati scultorei e architettonici del parco – commenta il Presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano – Questo percorso è stato possibile grazie anche ai cofinanziamenti di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, alla disponibilità delle Soprintendenze e alla proficua collaborazione con istituti e scuole del territorio”.

“Abbiamo voluto riproporre l’ambiente vissuto dagli ultimi proprietari, i tedeschi Kees e soprattutto i De Marchi, che hanno donato la Villa per il pubblico utilizzo, illustrando i loro gusti e le loro preferenze collezionistiche, in linea con le mode del tempo – sottolinea il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi – Le opere sono state messe gentilmente a disposizione da collezionisti privati, ai quali va il nostro sentito ringraziamento; siamo inoltre particolarmente grati ai discendenti De Marchi che con generosità hanno voluto donare, per questa speciale occasione, alcuni abiti e oggetti appartenuti ai loro cari famigliari”.

La mostra sarà visitabile fino al 2 settembre nei giorni e negli orari di apertura della Casa Museo; l’accesso alla mostra è incluso nel biglietto d’ingresso di 8 euro (5 euro solo il Giardino); è previsto l’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo il Giardino); l’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.

A luglio il Giardino Botanico di Villa Monastero sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00, mentre la Casa Museo da martedì a domenica e festivi sempre dalle 9.30 alle 19.00 (chiusa il lunedì).

Inoltre è possibile visitare con un biglietto unico Villa Monastero e i giardini della vicina Villa Cipressi. L’obiettivo è la valorizzazione di entrambe le strutture, a un prezzo più vantaggioso per il visitatore rispetto all’acquisto dei biglietti singoli.

Queste le opzioni di scelta per l’acquisto del biglietto:

• visita ai giardini di Villa Monastero e di Villa Cipressi: intero 9 euro, ridotto 5 euro

• visita ai giardini e alla Casa Museo di Villa Monastero e ai giardini di Villa Cipressi: intero 12 euro, ridotto 7 euro

Per ulteriori informazioni e orari di accesso alle mostre: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc , www.instagram.com/villamonastero.